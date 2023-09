"Chi sognava di vedere il debutto dal primo minuto del tandem Barella-Frattesi rimarrà deluso: per Davide niente maglia da titolare da ex contro il Sassuolo. Tocca ancora a Mkhitaryan, perché Simone Inzaghi e i compagni proprio non riescono a fare a meno del suo talento e della sua intelligenza calcistica". La Gazzetta dello Sport, insomma, conferma le ultime indiscrezioni di formazione: dentro ancora l'armeno, che magari rifiaterà a Salerno (forse...).

"Dopo la doppietta nel derby, poi, Micki è ormai il re di San Siro e il suo rendimento straordinario ha normalizzato Barella nelle prime partite". Il riposo può attendere.