Sfatare l'ultimo tabù stagionale: battere il Milan. Dopo i tanti successi di fila, addirittura sei, culminato con quello della seconda stella, in questa stagione i nerazzurri stranamente non hanno ancora superato i rivali cittadini. In tre occasioni, due ko e un pari.

A Riad - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - è svanito il primo obiettivo stagionale di Inzaghi: il ricordo del sigaro e del movimento di bacino di Conceiçao in festa gli è andato a lungo di traverso. "Così la voglia di rivincita ha nutrito queste settimane e la preparazione della semifinale di Coppa Italia: lo stesso Simone ha battuto proprio su questo tasto per solleticare l’orgoglio dei suoi ragazzi", si legge.