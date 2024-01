Entra e segna. Stiamo parlando dello scalpitante Davide Frattesi e questa ormai non è una novità: prima del timbro di ieri con la Lazio era successo contro il Verona e prima ancora nel derby contro il Milan.

E se si aggiunge la rete in Champions col Benfica (in quel caso era titolare), l'ex Sassuolo arriva a quota 4, "un’enormità considerato il ruolo e il poco tempo trascorso in campo, 905’ appena in sette mesi", ricorda La Gazzetta dello Sport. Frattesi segna ogni 227’, in proporzione molto di più delle altre intoccabili mezzali di Inzaghi. Basti pensare che dietro al trio Lautaro-Thuram-Calhanoglu c'è proprio Davide, l'arma in più dell'Inter.