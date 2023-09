"Mi ha detto con totale onestà quello che gli piace e che invece gli piace meno di me". Nell'ultima conferenza stampa, Nicolò Barella spiegava così il confronto avuto con Luciano Spalletti, che secondo La Gazzetta dello Sport vede nel 23 dell'Inter uno degli uomini chiave del suo ciclo a tinte azzurre.

"Che Nicolò possa essere la mezzala perfetta per il c.t. e il suo calcio fatto di inserimenti e cambi di posizione continui lo raccontano i fatti e anche la sua evoluzione in centrocampista ancora più da arrembaggio ed incursione - si legge sul giornale -. A lui Spalletti ha chiesto di diventare ancora di più un trascinatore “giusto” per questa Nazionale: quello che fa la differenza anche, soprattutto, nelle partite che contano di più. A 26 anni lo vuole leader senza più dubbi: se gli manca solo un altro step per il definitivo salto di qualità, sarà felice di accompagnarlo nell’ultimo avvicinamento".