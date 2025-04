Lautaro contro Kane: sfida tra bomber. Il Corriere dello Sport isola il duello a distanza tra i due centravanti di Inter e Bayern che stasera scenderanno in campo all'Allianz Arena di Monaco.

"Serial bomber contro serial winner - scrive il quotidiano romano -. Ovvero Kane contro Lautaro, due tra i più grandi attaccanti del mondo. Ma con una differenza sostanziale nei rispettivi percorsi. L’inglese, infatti, è una vera e propria macchina da gol. Ma nonostante medie da capogiro, a 32 anni da compiere il prossimo luglio, non ha sollevato nemmeno un trofeo in carriera. L’argentino, invece, seppur non sia altrettanto prolifico – ma non è lontano da un centro ogni due partite -, con 4 primavere in meno, può già vantare una ricchissima bacheca. Sono 11 in tutto i suoi trofei, 7 con la maglia dell’Inter e 4 con quella della Seleccion. Peraltro, il primo, uno scudetto, è arrivato solo 4 anni fa. Da lì in poi non ha più smesso".

Entrambi non sono al meglio: Lautaro è reduce da una lesione muscolare ed è tornato per un'oretta a Parma, mentre Kane ha subito un colpo alla caviglia nella trasferta di Augsburg.