Mancano undici punti per avere la matematica certezza del titolo in casa Inter. Intanto i nerazzurri sono già qualificati alla prossima Champions League, ma ora vogliono mettersi il tricolore sul petto, come scrive il Corriere dello Sport. Le energie nervose sembrano in esaurimento, secondo il quotidiano, lo dimostrerebbero le sostituzioni accolte male da Bastoni e Lautaro. Il Toro in particolare avrebbe voluto inseguire il 24° centro in campionato, ma come Thuram non è più così travolgente.

Per fortuna di Inzaghi ci pensano i difensori, quattro reti nelle ultime cinque (due Dimarco, una Darmian e Bisseck). Il gol immediato ha tolto forse un pizzico di tensione alla squadra. Con un pizzico in più di cattiveria e di aggressività, si legge, il punteggio non sarebbe rimasto in bilico fino alla fine.