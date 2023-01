"L’involontarietà riappare per fortuna del gioco del calcio". Lo afferma l'ex arbitro Casarin sul Corriere della Sera. "Ora la partita è intensa e Orsato risponde fischiando senza sconti. Inter-Verona, arbitrata da Fabbri, inizia con un gol di Lautaro. Anche in area veronese un tocco di braccio di un difensore è giudicato dalla Var non punibile. Annullamento di un gol di Lautaro preceduto da un fallo dello stesso: Fabbri vede bene. E fischia tutto quello che vede". Male.