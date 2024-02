Gianfranco Zola non ha capito la scelta del Napoli di non inserire nella lista UEFA per la Champions League Piotr Zielinski, una volta appurato in maniera ufficiale che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza con i partenopei per unirsi all'Inter da luglio: "E' inspiegabile - le parole di Magic Box a Il Mattino -. Per me è un clamoroso autogol, il Napoli ha bisogno della sua qualità. In Inghilterra non sarebbe successo mai, un giocatore resta un patrimonio della società fino all’ultimo giorno di contratto".