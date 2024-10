Intervenuto ieri negli studi di Prime Video dopo Young Boys-Inter, l’ex calciatore Gianfranco Zola ha commentato così il successo nerazzurro a Basilea, lodando i cambi decisivi di Simone Inzaghi: "Inzaghi è stato bravissimo nella gestione dei cambi. Era fondamentale fare un po' di turnover, ma ha scelto perfettamente il momento in cui inserire i giocatori. La vittoria è stata sofferta, ma comunque meritata. In questo momento, nessuno in Europa crossa come lo fa Dimarco".

Due “battute anche sull’episodio del rigore fallito da Arnautovic: "Era molto dispiaciuto in panchina, ma 3 o 4 compagni sono andati da lui per tirarlo su di morale. Questo dimostra che l'Inter è forte sia in campo che fuori. Arnautovic è molto passionale e avrebbe voluto essere protagonista. Il turnover è stato più marcato a causa degli infortuni, ma nonostante ciò, l'Inter resta competitiva", ha concluso.