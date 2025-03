"Con l’Inter, il Napoli mi ha fatto una grande impressione, i nerazzurri non uscivano dalla loro area nel secondo tempo" ha detto Dino Zoff a Radio Kiss Kiss Napoli, dove è intervenuto per commentare il momento della squadra di Antonio Conte, squadra che - secondo le sue parole - ha sorpreso l'ex portiere azzurro "per la sua determinazione nel volere il pareggio che poi è arrivato. Mai mollare è una vecchia regola di sport".

Su Conte:

"Il Conte calciatore aveva una leadership notevole, era un centrocampista completo e poi una persona a modo. Come centrocampista ha dato una grande mano all’Italia, peccato si fece male in una partita, ma il peso morale e di determinazione si sentiva a pieno".