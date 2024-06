"Non sono state partite uguali l’una con l’altra" ha detto Dino Zoff a proposito di Croazia e Spagna, rispettivamente prossimo e scorso avversario dell'Italia. "L'ultima partita con la Spagna è stata importante perché ci ha rimesso sulla strada per tornare concentrati sul percorso; adesso ci dovrà essere una reazione. Sono sempre stato fiducioso, una partita non cambia il giudizio" ha detto la leggenda azzurra a Radio Firenze Viola.

Sui possibili avversari agli ottavi:

"Credo che l’accesso agli ottavi sia abbastanza abbordabile. Non voglio pensare che l’Italia non riesca a passare il turno; poi, indipendentemente, ci saranno delle partite secche e lì tutto sarà da rimettere in discussione, a prescindere dall’avversario".