Grande emozione per Walter Zenga, che ha portato suo figlio ad allenarsi all'Accademia nerazzurra a Dubai. L'ex portiere ha mostrato tutta la sua gioia sui canali Instagram: "Mi sono sinceramente emozionato a vedere mio figlio Walter jr allenarsi all’Inter Academy, quella maglia, quei colori. La mia vita .. sognare non costa nulla, forse un giorno allo stadio Meazza giocherà anche lui. Comunque, anche se solo per un giorno, un altro Walter Zenga ha fatto parte della Famiglia nerazzurra".