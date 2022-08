Intervistato da Inter TV a pochi minuti da Inter-Spezia, l’ex nerazzurro Zè Maria ha detto la sua sul momento della formazione nerazzurra: “Partite semplici nel campionato italiano non esistono, la gara contro il Lecce lo ha dimostrato. L’Inter ha tutte le armi per fare bene oggi, lo Spezia ha vinto la prima e ha entusiasmo, ma credo che l’Inter in casa possa imporre il suo ritmo e dettare le sue regole”.

Come vede gli esterni dell’Inter?

“Dimarco ha un mancino molto educato, mi piace molto e credo che con l’uscita di Perisic possa avere più opportunità. Dall’altra parte ci sono dei giocatori che sono delle garanzie per l’Inter”.

Che possibilità danno in più i nuovi acquisti?

“Penso che Inzaghi non cambierà tanto il modulo, solo in situazioni di emergenza. Lukaku è tornato per fare coppia col suo gemello Lautaro, ha già dimostrato di che pasta è fatto. L’Inter ha tutti i giocatori che possono dargli opportunità di cambiare se ci sarà necessità”.