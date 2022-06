Nei giorni scorsi l'Argentina ha presentato in Italia il suo 'Marchio Paese' per promuovere gastronomia, cultura e le proprie mete turistiche nel mondo, premiando anche Javier Zanetti come 'Country Brand Ambassador Argentina'. "È un grande orgoglio ricevere questo riconoscimento a nome del mio Paese, un Paese che mi ha visto crescere, che mi ha fatto sognare. L’importante per me è non aver mai perso la mia essenza, le radici che il mio Paese mi ha dato" le parole rilasciate nell'occasione dall'ex capitano dell'Inter e riportate da Calcioefinanza.it.