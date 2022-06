Tappa in Sicilia per il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti che stasera sarà tra Monforte Marina e Torregrotta, località in provincia di Messina, per presentare un progetto dedicato in particolare ai bambini. Si tratta infatti di uno stage estivo organizzato dal Centro formazione calcistico di J. Zanetti 'Leoni di Potrero'. L’evento è stato organizzato dalll’intermediario sportivo Leo Saija e dall’associazione sportiva ASD Torregrotta 1973. Alle 18 è prevista la conferenza stampa presso il Telerana di Monforte Marina, a seguire un aperitivo riservato al quale parteciperanno sia il campione agrigentino che tutti i ragazzi iscritti al corso e gli sponsor. Alle 20.30 la cena presso la sala ricevimenti “Redebora” di Torregrotta.