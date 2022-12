Terminata l'esperienza in Qatar, Javier Zanetti torna ad esprimere la propria felicità per la vittoria dell'Argentina in questi Mondiali per Gazzetta.it: "Grandissima emozione quella che ci hanno regalato i ragazzi, soprattutto perché l'aspettavamo da tantissimo tempo. Penso abbiano coronato il sogno di tantissimi argentini in tutto il mondo. La finale è stata grandissima, sofferta per noi argentini perché pensavamo andasse tutto tranquillo poi però la Francia ha avuto una grande reazione. La parata di Emiliano Martinez nei supplementari è stata determinante".