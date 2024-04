"C'è un grandissimo valore, abbiamo vinto lo Scudetto in un derby. Questi ragazzi non si rendono conto di aver scritto una pagina tra le più importanti della storia del club. La forza di questa squasdra è il gruppo che si è dimostrato dall'inizio consapevole di essere forte, lo Scudetto è strameritato. Questi ragazzi ricorderanno sempre questa magica serata e rimarranno felici per sempre quando avranno la mia età". Questo il pensiero espresso da Javier Zanetti ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria sul Milan.