Ivan Zamorano, che così come Javier Zanetti farà parte dei commentatori tecnici di TUDN per la Copa America, parla ai microfoni del Los Angeles Times del momento della Nazionale cilena, auspicando che il ricambio generazionale dopo gli anni d'oro vissuti dalla Roja possa avvenire in maniera positiva: "Gli ultimi due processi non sono stati molto positivi dal punto di vista dei risultati. Penso sia ancora presto per indicare se questo nuovo processo stia dando i suoi frutti. La sostituzione, ha detto, non deve essere solo basata sull'età perché ci sono giocatori che giocano a 35 o 36 anni e ancora offrono un gran rendimento. Tutto dipende dalle prestazioni; se un giocatore le garantisce, allora non va accantonato".