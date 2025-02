I tifosi hanno premiato Kenan Yildiz: è del fantasista turco della Juventus l'Iliad Goal of the Month del mese di gennaio in Serie A. Il riconoscimento è andato nello specifico alla rete segnata contro il Torino, risultata la più votata dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A.

La serpentina con gol da fuori area ha permesso a Kenan Yildiz di superare nelle votazioni la conclusione dalla lunga distanza scagliata da Lautaro Martinez contro l`Empoli.