"Sto bene. Ogni settimana ho un monitoraggio che viene inviato in Argentina dove si trova il mio medico. Inoltre sto facendo una cura che, a seconda di come evolve la malattia, cambia. È tutta un'incertezza e ogni settimana che vado a ricevere i risultati, mi si ferma il respiro". Inizia parlando della sua situazione di salute attuale Wanda Nara, intervistata da Hola Argentina, dove la showgirl torna a parlare anche del suo rapporto con il marito, ex capitano dell'Inter Mauro Icardi: "Stiamo bene. Conosco Mauro da dodici anni. È molto tempo ed è un rapporto molto difficile da sostenere oggi. Nonostante ciò scegliamo sempre noi stessi, scegliamo la nostra famiglia e il progetto che abbiamo. Io do la priorità al cuore che ha Mauro e a quanto sia una brava persona".

Chi è il più polveroso tra i due?

"Mauro. Io sono molto calma. Forse quando ero più giovane ero più gelosa. Non adesso. Sono convinta che stai con chi vuoi stare e se qualcuno non vuole più stare con te, non puoi fare nulla. Lo sguardo malizioso delle donne mi fa male. Dovremmo essere più empatici gli uni con gli altri. Se mi mostro con macchie di cellulite mi criticano, idem se metto i filtri. I filtri esistono per essere usati, poi si può discutere se è giusto o sbagliato usarli o se altera la realtà, ma a chi sto facendo del male? Non mi sento la donna più bella del mondo, ma so che non esiste nessun'altra donna come me".

Ti penti di qualcosa?

"Forse su qualcosa che potrei aver detto in un momento di dolore o di follia mediatica. A volte pecco essendo così sincero e impulsivo. Abbiamo il cellulare in mano e facciamo un pasticcio".

Qual è stata la cosa più folle che è stata detta su di te e non era vera?

"L’invenzione che ero con Maradona e l’ho sempre smentita. Non lo so, molte cose sono state dette su di me senza verificare o senza chiedermelo. Avrei voluto raccontarmi della mia malattia ma non è stato così".