Cammino Scudetto compromesso? Dopo aver firmato la vittoria nel derby contro il Torino, l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic risponde a questa domanda ai microfoni di DAZN: "Noi andiamo di partita in partita, tutti sanno gli obiettivi della Juventus. Non molliamo mai e lo sanno tutti, ma guardiamo di gara in gara. Ovviamente seguiamo tutti l'allenatore, a tutti capita un periodo no ma oggi abbiamo ottenuto il nostro obiettivo. Ora dobbiamo continuare così".