"Ho visto una grande prestazione dell'Inter, ma il City ha fatto la sua partita, quella che fa sempre. Non ha fatto un paio di gol discretamente semplici". Così Emiliano Viviano parla su Radio Radio rispondendo alle critiche per la prestazione del Manchester City contor l'Inter.

"Haaland? Sottotono, un po' Acerbi lo ha annullato e un po' si è annullato da solo. Ma il City aveva anche qualche ragazzino molto giovane in campo. A volte si perdono in qualche passaggio, ma per quanto contino le stats gli expected goals sono 2.35 a 0.77 per il City. Sommer non ha fatto parate decisive? Ma Gundogan lo colpisce da tre metri. E' un gol sbagliato".