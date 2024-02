"No. Il ricorso sul vincolo al secondo anello di San Siro non lo ritiriamo". Lo ha chiarito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo a chi gli ha chiesto se ora che Vittorio Sgarbi, principale sostenitore al vincolo, ha annunciato le dimissioni da sottosegretario, il Comune potrebbe cambiare idea. "Per noi era anche un atto dovuto perché eravamo convinti che il vincolo non ci stesse. Ma credo che il vincolo ci sarà come ho già detto, Vittorio Sgarbi o meno", ha concluso a margine della cerimonia per i due anni dalle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.