Appuntamento con la storia domani in Boemia occidentale per il Viktoria Plzen, che alla Doosan Arena ospita l'Inter di Simone Inzaghi per la seconda gara del girone C di Champions League. Una sfida che merita una cornice degna dell'evento, tanto che il club ceco ha invitato pubblicamente i tifosi locali a presentarsi allo stadio indossando qualcosa di rosso per avere un colpo d'occhio impattante sugli spalti per chi scenderà in campo.