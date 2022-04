Puntuale l'appuntamento con gli ex nerazzurri durante la canonica puntata del venerdì della Bobo TV, in diretta su Twitch, l'ex nerazzurro Christian Vieri, ha analizzato la gara giocata ieri dall'Italia di Mancini, risultato che ha portato alla mancata qualificazione al Mondiale di Qatar. "L'Italia ha un problema là davanti. Anche ieri ha fatto la sua partita, ma questa Nazionale non riesce a fare gol. Ormai è chiaro a tutti. Contro la Macedonia Berardi è stato il più vivo in attacco, mentre gli altri avrebbero potuto e dovuto fare molto di più. Dopo l'Europeo abbiamo iniziato a fare fatica a trovare la via della rete. Certe partite vanno vinte a qualsiasi costo, anche con un solo gol".