Sono iniziati a Vienna i lavori dell'assemblea dell'ECA, la European Club Association, nel corso della quale si discuterà di alcuni temi particolarmente caldi per il futuro del calcio europeo come il nuovo principio di sostenibilità finanziaria del sistema voluto dalla UEFA, che punta all'introduzione di un nuovo metodo di controllo dei club europei a partire dal prossimo giugno, in sostituzione al Fair Play Finanziario, oltre all'opportunità di garantire due posti nella nuova Champions League in base ad un ranking determinato dai risultati ottenuti in Europa nelle precedenti cinque stagioni. Presente alla riunione anche il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, oltre al Ceo dell'Inter Alessandro Antonello.