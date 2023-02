José Luis Vidigal, ex centrocampista portoghese con dei trascorsi anche in Serie A, mette in guardia l'Inter circa la pericolosità del Porto, avversario negli ottavi di finale di Champions League: "E' una di quelle squadre che arriva sempre alle fasi a eliminazione diretta, hanno pure vinto due Champions nella loro storia - le parole del portoghese a Tuttomercatoweb.com -. Per l’Inter di buono c’è che molti giocatori potrebbero non arrivare al 100% alla partita sul lato fisico. Sono tosti da battere, per quanto poi l’Inter abbia tanta qualità davanti. Una sfida da vedere, senza dubbio”.