Nelle ore in cui è aperta la votazione per scegliere quattro nuove leggende interiste da inserire nella Hall of Fame, Nicola Berti lancia la sua candidatura come miglior centrocampista dell'edizione 2022 che gli permetterebbe di raggiungere Lothar Matthaus, Esteban Cambiasso, Dejan Stankovic e Wesley Sneijder nel pantheon nerazzurro: "Ragazzi, manca il mio nome: Nicolino Berti. Per favore, mi raccomando", le sue parole pronunciate nel video pubblicato sul profilo Twitter del club milanese.