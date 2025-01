Esordio da sogno per Giacomo De Pieri, che dopo aver calpestato il suo primo terreno di gioco in Champions League si è presentato nella mixed zone per condividere le proprie sensazioni con i giornalisti: "L'emozione è unica, straordinaria, sognavo questo momento da quando sono bambino".

La proprietà è venuta nello spogliatoio per complimentarsi?

"Sì, tutta la squadra e lo staff mi hanno fatto i complimenti, sono stati tutti meravigliosi e mi hanno incitato".

Sei andato anche vicino al gol, Thuram si è disperato.

"Ho avuto l'occasione, potevo sicuramente fasre meglio. Ma sono contento e spero che ne capiteranno altre".

Avevi percepito che potevi entrare o è stata una sorpresa?

"No, è stata una grande sorpresa, ringrazio mister Inzaghi per l'opportunità. Sono felicissimo".

Cosa ti ha detto Inzaghi prima di entrare in campo?

"Mi ha detto solo di fare quello che so fare, di stare tranquillo e godermi questo momento".

Per chi non ti conosce, presentati come calciatore.

"Nella Primavera gioco come esterno destro d'attacco, mi piace dribblare e servire assist".

FcIN - Chi ti dà più consigli tra i grandi?

"Un po' tutti, mi aiutano molto, mi hanno dato una grande mano anche stasera".

FcIN - Più difficile andare a scuola o giocare in Champions League?

"Giocare in Champions (ride, ndr), un sogno che ho fin da bambino".

Che ti ha detto Barella quando ti è saltato addosso al fischio finale?

"Prima di entrare mi aveva detto: 'Se non fai una giocata delle tue ti tolgo' e a fine partita è venuto da me a dirmi che dovevo segnare (ride, ndr)".

Avevi pensato a un fioretto in caso di esordio?

"No, no".

Sai che domani dovrai offrire da mangiare e da bere?

"Quello sicuramente".