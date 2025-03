Matteo Cocchi, giovane esterno sinistro dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo Inter-Feyenoord, gara vinta 2-1 dall'Inter: "Non è una serata come tutte le altre, è stata un'emozione indescrivibile. Devo ringraziare il mister e la società per questa grandissima opportunità, un'esperienza magnifica che ogni bambino sogna", ha dichiarato.

Che partita è stata?

"Una ottima partita da parte della squadra, conclusa benissimo con il mio esordio, una serata bellissima".

Cosa ti ha detto Inzaghi?

"Di giocare tranquillo, come so fare, senza pensare al resto".

Ti aspettavi l'esordio o è stata una sorpresa?

"Ci speravo sicuramente, quando sei lì ci speri tutte le sere".

Il paragone con Dimarco è giusto?

"Ho sentito questo paragone, ma è prestissimo. Lo vedo allenarsi, prendo ispirazione e cerco di rubargli le tecniche, però è troppo presto dirlo adesso. Io come lui sono interista da sempre".

Ora l'obiettivo è l'esordio in Serie A?

"Io continuo a lavorare, poi quello che verrà verrà".