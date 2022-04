Con ogni probabilità questa sarà l’ultima stagione per Arturo Vidal con la maglia dell’Inter. Il centrocampista cileno lascerà il club nerazzurro in scadenza di contratto e tra i club che si sono interessati a lui c’è da tempo il Flamengo. Interpellato sulla questione, il giocatore del club rossonero Thiago Maia ha risposto così: “Credo che qualunque giocatore che viene al Flamengo possa dare un grande contributo, soprattutto uno come Vidal, che ha giocato in tanti club in Europa. Non so come stia andando la trattativa, ma se arriverà sarà sul benvenuto”.