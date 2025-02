Semifinale di Coppa Italia conquistata, l'Inter può concentrare tutte le sue energie sul prossimo avversario di campionato, ovvero il Napoli di Antonio Conte. I campioni d'Italia giocheranno contro i rivali numero uno della stagione in corso il prossimo sabato 1 marzo alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, per la sfida valida per la 27esima giornata di Serie A.

Alla vigilia della partita l'allenatore nerazzurro si presenterà in sala stampa del BPER Training Centre di Appiano Gentile per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. La conferenza stampa è in programma per le 15:30 di venerdì 28 febbraio e verrà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club. Su FcInterNews.it, come di consueto, il live testuale.