In occasione di Hellas Verona-Inter, gara valida per la 33esima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 21, i cancelli dello stadio 'Bentegodi' apriranno alle ore 19. Il club scaligero, si legge sul sito ufficiale, "raccomanda fortemente ai tifosi di raggiungere l'impianto con congruo anticipo, al fine di evitare code e assembramenti in occasione dell'espletamento delle procedure di accesso allo stadio".