Juan Sebastian Veron, insignito quest'oggi del Golden Foot a Montecarlo, parlando ai microfoni di Sky Sport dice la sua su Lautaro Martinez e Paulo Dybala e sulle aspettative in vista del ritorno nei loro club, dopo il Mondiale vinto con l'Argentina: "Non ritengo che non siano stati protagonisti, visto che sono stati in un gruppo dove ognuno ha lasciato la sua impronta. Si sono tolti una soddisfazione enorme e i loro club troveranno ragazzi carichi e pronti a dimostrare perché sono diventati campioni del mondo. Sono pronti ad aprire la strada ad altri ragazzi argentini che hanno il loro stesso sogno".