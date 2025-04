Intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex ct della Nazionale italiana, Giampiero Ventura ha parlato sulla lotta scudetto e sul rush finale stagionale: "Quando il Napoli giocherà col Monza l'Inter giocherà a Bologna. L'Inter ha un calendario difficile nel prossimo mese, il Napoli avrà Empoli, Monza, Lecce e Torino" ha detto infondendo speranza alla squadra di Conte.

"Sulla carta il Napoli ha un'opportunità irripetibile - continua -, ma il campo deve confermarlo anche perché oggi pesano i punti persi con Udinese, Como e Venezia. Sostengo da tempo che se l'Inter rimane in corsa per la Champions alla lunga pagherà qualcosa in campionato" ha poi concluso.