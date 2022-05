Intervistato da gianlucadimarzio.com riguardo alla costruzione dal basso e al lavoro da fare per evitare guai, Giampiero Ventura risponde tornando indietro ai tempi di Bari. "Porto l’esempio di Andrea Ranocchia, a cui chiesi da subito di imparare a uscire palla al piede. La prima amichevole che facevo col Bari, in ritiro, era con una squadra di dilettanti. Ranocchia dopo 50 secondi dall’inizio si girò dalla parte sbagliata e prendemmo gol. A fine primo tempo era abbattuto, invece io gli dissi che era stato fortunato ad aver fatto quell’esperienza in una partita che non contava niente. Un mese e mezzo dopo esordivamo a San Siro contro l’Inter e lui usciva palla al piede senza problemi".