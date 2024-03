"Il suo è un percorso di crescita che ha cominciato lo scorso anno quando si è reso conto che non era più, con tutto il rispetto, alla Lazio, dove aveva 13/14 titolari, ma all’Inter, dove ogni giocatore della rosa è un potenziale titolare". Esordisce così ai microfoni del Quotidiano Sportivo Nicola Ventola, ex attaccante nerazzurro oggi opinionista sportivo, parlando di Simone Inzaghi.

"Ha fatto scelte importanti: Dzeko sì, Lukaku no, Calhanoglu regista arretrato, fuori Brozovic. Ha preso decisioni importanti con personalità. Questo ha fatto fare il clic alla squadra. Poi, ovvio, è la squadra più forte e gioca anche bene ma non va dimenticato che è stato costruita anche con diversi parametri zero", ha concluso.