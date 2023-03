Di nuovo in Nazionale, a 41 anni, dopo aver segnato il gol più anziano della storia del Milan grazie al rigore trasformato a Udine. Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di lascia il calcio giocato, come ha fatto capire a chiare lettere con la prima risposta data in conferenza stampa dal ritiro della Svezia: "Sarebbe stato troppo facile vincere lo scudetto e poi smettere. Davvero troppo facile", le parole di Ibra.