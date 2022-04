Dichiarazione shock del ct olandese Louis van Gaal. Ai microfoni di RTL Nieuws, infatti, l'allenatore ha rivelato di lottare da diverso tempo contro una forma tumorale: "Da qualche tempo soffro di un tumore alla prostata. I giocatori non lo sanno. Ma credo che ciò non mi impedirà di guidare la nazionale ai Mondiali in Qatar. Mi sono sottoposto a 25 sedute di chemio, anche uscendo di nascosto dal ritiro con la squadra. Non muori di cancro alla prostata, nella maggior parte dei casi. Il più delle volte, sono le malattie sottostanti che possono essere fatali in questa forma di cancro".