Antonello Valentini, ex segretario generale della FIGC, ha parlato ai microfoni di TMW Radio commentando quanto di buono ha fatto vedere l'Italia nella partita di venerdì contro la Francia: "Credo sia una ripartenza incoraggiante ma il cantiere rimane aperto. Samuele Ricci è stata la più grande sorpresa di questa ripartenza, ma ha ritrovato Sandro Tonali, Davide Frattesi, Marco Brescianini, quindi merito anche delle scelte di Luciano Spalletti. Vedo in prospettiva tanti ragazzi, con cui lavorare a lungo in mezzo al campo. I problemi rimangono avanti e in difesa, dove c'è poco da scegliere. Ma è colpa anche di una Serie A dove il ct può pescare solo il 33% dei giocatori. Ho visto un po' più la mano di Spalletti, qualche giocata più coraggiosa".

Apprezzamento in particolare per la rete del momentaneo 1-1 siglata dall'interista Federico Dimarco: "Sul gol di Dimarco apprezzo la sfacciataggine del giocatore in quel gesto. Ha dimostrato personalità in quel colpo".