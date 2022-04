Mirko Valdifiori, ex centrocampista dell'Empoli e del Napoli, intervistato da Violanews.com ha elogiato la Fiorentina di Vincenzo Italiano spiegando come i viola possano in qualche modo diventare arbitri della corsa Scudetto: "Contro Napoli e Milan sono due partite in cui la Fiorentina può dire la sua, l'ha dimostrato con l'Inter. Sia il Napoli che il Milan sanno che contro i viola ci sarà da sudare. So cosa vuol dire lottare per lo scudetto a Napoli, nel mio anno siamo stati molte settimane davanti alla Juve e in città si respirava entusiasmo e grande carica. Da qui alla fine gli azzurri cercheranno di vincerle tutte sperando in un passo falso del Milan. Magari l'Inter può approfittare delle giornate in cui le squadre di Pioli e Spalletti affronteranno la Fiorentina".