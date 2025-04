L'ex centrocampista Mirko Valdifiori, intervenuto su Radio Kiss Kiss, ha espresso le proprie convinzioni sul duello a distanza tra Inter e Napoli. Di seguito le sue parole riprese dai colleghi di TuttoNapoli: "ll Napoli ha fatto bene ad aver creato un patto Scudetto per provare a vincerle tutte da qui alla fine. Deve crederci anche perchè l’Inter continuerà ad avere impegni infrasettimanali in cui spenderà tante energie psico-fisiche e questo potrebbe procurare infortuni oltre che stanchezza. Tante assenze in vista di lunedì? Conte ha già dimostrato di riuscire a sopperire ai momenti di difficoltà grazie alla sua esperienza".