Nel corso dell'ultima riunione di Lega Serie A, un manager di un top club ha avanzato una proposta affascinante. Lo rivela il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Iaria: l'idea era quella di realizzare una giornata vintage per il campionato, tutta costruita sulla base di un ritorno al passato: tutte le partite la domenica alle 15, con magliette in vecchio stile coi numeri senza nomi, sulla falsariga di certe iniziative in voga ad esempio nello sport statunitense.

Si tratterebbe di un'operazione dal forte impatto emotivo e commerciale, che però ha trovato parere negativo da parte dei club che hanno ritenuto l'operazione "bella ma non praticabile".