Ultima giornata di campionato di Serie B che vede due nerazzurri, dal futuro incerto tra l’altro, contrapporsi: da un lato Eddie Salcedo, dall’altro Sebastiano Esposito. In campo per l’ultimo appuntamento stagionale le due grandi rivali di questo campionato ovvero Genoa e Bari, che si sono contese fino a qualche giorno fa la promozione bella massima serie, uno contro uno che ha vinto la squadra ligure, già matematicamente in Serie A. Ancora speranzoso però il Bari che parte col fattore campo garantito nei playoff. Nell’undici scelto dai rispettivi allenatori compaiono dunque titolari entrambi i nerazzurri sopraccitati.