Jan Zuberek, attaccante polacco classe 2004 di proprietà dell'Inter, giocherà in prestito all'Avellino fino al termine della stagione corrente. L'ex giocatore della Primavera nerazzurra, che in totale ha collezionato 16 presenze, divise tra Serie B, Serie C e Coppa di C, lascia, dunque, il Lecco dopo neanche sei mesi.