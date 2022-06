La sconfitta in Nations League subita a domicilio per mano del Kazakistan è risultata fatale a Stefan Tarkovic, che da qualche minuto non è più il ct della Slovacchia. La proposta di sollevare dall'incarico il tecnico, presentata all'esecutivo dal presidente della Federcalcio, Ján Kováčik, e dal vicepresidente per le rappresentanze statali, Karol Belaník, è stata approvata all'unanimità dai membri del Comitato Esecutivo. "Il motivo di questa decisione - si legge nella nota ufficiale della SFZ - sono stati i risultati ripetutamente insufficienti e le prestazioni insoddisfacenti dopo le partite dell'autunno 2021, soprattutto con Russia e Croazia (...). Nei prossimi due incontri di questa competizione - venerdì 10 giugno a Baku contro l'Azerbaigian e lunedì 13 giugno a Nur-Sultan contro il Kazakistan - la nazionale slovacca sarà guidata dalla coppia Samuel Slovák-Marek Mintál. Il prossimo tecnico sarà annunciato nei mesi estivi".