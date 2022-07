Nicolò Radaelli lascia l'Inter. "Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Inter le prestazioni sportive di Nicolò Radaelli - si legge in una nota del club -. Radaelli, classe 2003, è un centrocampista centrale. Nato a Carate Brianza, dopo le giovanili nel Renate è passato all’Inter, dove ha disputato i campionati Under 17 e Under 18, con un passaggio in prestito al Torino di mister Menghini. L’ultimo anno ha giocato in Serie D al Villa Valle, con 33 presenze, un gol e un assist. A Nicolò l’augurio di tutta la Società per un fantastico campionato con la maglia della Pro Sesto!".