Franco Carboni lascia il Monza, dove era arrivato in prestito un anno fa, per approdare alla Ternana a titolo temporaneo. Il laterale argentino classe 2003, con il consenso dell'Inter, club proprietario del suo cartellino, terminerà la stagione in Serie B, tra le fila dei rossoverdi.

"In carriera, il mancino classe ’03, ha vestito le maglie di Cagliari (in Serie B, 14 presenze e 1 assist) e nella massima serie, del Monza (4 gettoni). Franco si trasferisce a Terni in prestito fino al termine della stagione. Benvenuto Franco!", si legge nella nota ufficiale della società umbra.