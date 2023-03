Il presidente della Federcalcio croata, Marijan Kustić, e l'allenatore della nazionale croata, Zlatko Dalić, hanno firmato un accordo per il prolungamento del contratto del ct dei Vatreni fino al 2026. Dalic, che ha portato la Croazia alla finale di Russia 2018 e al terzo posto nel recente Mondiale in Qatar, guiderà pertanto Marcelo Brozovic e compagni fino al prossimo Mondiale in Nord America. "Ringrazio il presidente Kustić e l'intera Federazione per la grande fiducia, nonché per il supporto che ho nel mio lavoro con la squadra nazionale.