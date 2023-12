Continua la collaborazione tra l'Inter e il Gruppo adesso. "La Country italiana del Gruppo supporterà anche nella stagione 2023/2024 la squadra femminile nerazzurra in qualità di Official Women’s Team Partner", si legge nella nota ufficiale.

"La collaborazione avvicina due brand caratterizzati dai valori di ambizione, performance e spirito internazionale - prosegue la nota -. Il Gruppo adesso si è contraddistinto negli anni nella creazione di un ambiente di lavoro allineato agli interessi delle persone, favorendo inclusione, sviluppo e benessere di tutti i suoi oltre diecimila dipendenti. Questo impegno è stato riconosciuto quest’anno con il primo premio come Best Employer in Germania nel settore ICT, e con il secondo posto nella classifica Best Workplaces Europe. Coerentemente con questa visione, all’interno del gruppo adesso è nata l’iniziativa "She for IT", per aumentare la presenza femminile nel settore della tecnologia dell’informazione. La collaborazione con il settore femminile nerazzurro è di continua ispirazione in questo percorso e allineata alla cultura e ai valori più profondi del gruppo. In base all’accordo, verranno realizzate una serie di iniziative che vedranno i due brand collaborare. Fra le altre cose, nei prossimi mesi le due società saranno impegnate in attività di comunicazione congiunta sui valori comuni delle due realtà. Non solo l’Italia, ma anche la filiale spagnola del Gruppo adesso collabora con l’Inter, a dimostrazione di quanto adesso SE intende investire in questa collaborazione. adesso Spain sta attuando una collaborazione con FC Internazionale Milano per lo sviluppo di Salesforce Integral Service, un modello di integrazione dei dati e dei sistemi per offrire ai fan nerazzurri servizi di maggior valore e sempre più accattivanti".

"Siamo orgogliosi di continuare a sostenere una realtà sportiva così prestigiosa, che fa dell’ambizione e mentalità vincente, della professionalità e dell'unità e coesione un tratto distintivo,” ha commentato Stefano Mainetti, Executive Chairman della subsidiary italiana del Gruppo. “Anche noi stiamo contribuendo attivamente a promuovere la presenza femminile in un settore tradizionalmente a prevalenza maschile, come quello dell’ICT. L’eccellenza, l’ambizione e le sfide a livello internazionale dell’Inter ci ispirano e ci accomunano nella nostra scelta di far parte di un gruppo internazionale come adesso SE".